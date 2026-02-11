Efeler Belediyesi, Evde Bakım Hizmetiyle İhtiyaç Sahiplerinin Yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efeler Belediyesi, Evde Bakım Hizmetiyle İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

11.02.2026 14:10  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) aracılığıyla yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere evde bakım hizmeti sunuyor. Güçlük çeken vatandaşların hijyen ihtiyaçları ve temel gereksinimleri karşılanarak yaşam koşulları iyileştiriliyor.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesinde sunulan evde bakım hizmeti ile yaşlı, yalnız ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların temel ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor.

Efeler Belediyesi ekipleri, günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşları düzenli olarak ziyaret ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ev temizliği yapılırken, saç ve sakal tıraşı ile kişisel bakım hizmetleri de sunuluyor. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle hijyen ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar için hizmet büyük önem taşıyor.

Proje kapsamında yalnız yaşayan, bakacak yakını bulunmayan ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve Alzheimer hastalığı bulunan, ağır kronik rahatsızlıkları olan ve yatağa bağımlı vatandaşlara düzenli aralıklarla bakım hizmeti veriliyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar veya yakınları, Efe Masa ve Efe-Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Ayrıca muhtarlar ve komşular da ihtiyaç sahibi vatandaşlar adına talepte bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi, Evde Bakım Hizmetiyle İhtiyaç Sahiplerinin Yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:47:06. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi, Evde Bakım Hizmetiyle İhtiyaç Sahiplerinin Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.