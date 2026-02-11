Efeler Belediyesi, Evde Bakım Hizmetiyle İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesinde sunulan evde bakım hizmeti ile yaşlı, yalnız ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların temel ihtiyaçları evlerinde karşılanıyor.

Efeler Belediyesi ekipleri, günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşları düzenli olarak ziyaret ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ev temizliği yapılırken, saç ve sakal tıraşı ile kişisel bakım hizmetleri de sunuluyor. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle hijyen ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar için hizmet büyük önem taşıyor.

Proje kapsamında yalnız yaşayan, bakacak yakını bulunmayan ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve Alzheimer hastalığı bulunan, ağır kronik rahatsızlıkları olan ve yatağa bağımlı vatandaşlara düzenli aralıklarla bakım hizmeti veriliyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar veya yakınları, Efe Masa ve Efe-Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Ayrıca muhtarlar ve komşular da ihtiyaç sahibi vatandaşlar adına talepte bulunabiliyor.