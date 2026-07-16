Efeler Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

16.07.2026 15:09  Güncelleme: 15:20
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Efeler Belediyesi, vatandaşların psikososyal desteğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Şu ana kadar 243 kişi sırada beklerken, haftalık 136 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapılıyor.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, vatandaşların psikososyal desteğe erişimi kolaylaştırmak hedefiyle ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Psikososyal Destek Birimleri'nden şu an itibarıyla toplam 243 kişi destek almak üzere beklerken, uzman ekipler bu yoğun talebe yanıt verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birimlerde aktif olarak her hafta 136 kişiyle düzenli olarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Hizmet kalitesinden ve bireysel özen standardından ödün vermeyen uzmanlar, çiftlerle gerçekleştirilen seansları 90 dakika; yetişkin, çocuk ve ergenlerle yapılan bireysel görüşmeleri ise 50 dakika olarak planlayarak danışanlarına destek sağlıyor.

YAŞAMIN HER ALANINDA PROFESYONEL DESTEK

Uzman psikologlar, günlük hayatın getirdiği kaygı, stres, yaşam değişiklikleri ve ilişkisel güçlüklerin yanı sıra bireylerin ve ailelerin yaşadığı travmalar, cinsel istismar, uzamış yas süreci, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla da yakından ilgileniliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika
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