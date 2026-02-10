Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi, Geleceğin Teknolojisini Gençlerle Buluşturuyor

(AYDIN) - Gençlerin teknoloji alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunan Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi'ne kurslar devam ediyor. Merkezde verilen yapay zeka eğitimleriyle gençlerin sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Efeler Kurtuluş Mahallesi 2041 Sokak No: 2 adresinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi'nde, robotik kodlamadan grafik tasarıma, 3D modellemeden yapay zeka eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede ücretsiz sunulan kurslarla gençlerin dijital çağın gereklerine uygun beceri kazanması hedefleniyor.

Eğitim programının odak noktalarından yapay zeka, gençlerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor. Kurslarda yapay zekanın kullanım alanları ele alınarak gençlere analitik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılıyor.

Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkati çeken Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bugünün gençlerine yatırım yapmak, Efeler'in yarınlarına yatırım yapmaktır. Bu anlayışla teknoloji ve eğitim odaklı projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.