Efeler'de Glutensiz ve Vegan Kafe, Çölyak Hastalarına Hizmetlerini Sürdürüyor

(AYDIN)- Efeler Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Glutensiz ve Vegan Kafe, 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde de hizmet vermeye devam ediyor.

Menderes Parkı içerisinde bulunan kafe, çölyak hastaları ve özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik hizmet veriyor. Menüde glutensiz pizza, makarna, vegan hamburger ve çeşitli tatlı seçenekleri yer alıyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, projenin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirildiğini belirterek, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimini amaçladıklarını ifade etti.

Kafede hazırlanan ürünlerin hijyen kurallarına uygun şekilde üretildiği ve çapraz bulaşma riskine karşı önlem alındığı belirtildi. Vatandaşlar, kafede sunulan ürünlerin yanı sıra glutensiz ve vegan kurabiye ile tatlı çeşitlerini paket servis olarak da satın alabiliyor.