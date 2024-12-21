Efeler\'de Metamfetamin Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kuzenden 1'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Muğla Bulvarı'nda uygulama yaptı. Şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Tina' ile arama yapıldı. Koltuğun altına gizlenmiş 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki A.T. ile kuzeni Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. tutuklanırken, kuzeni A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,