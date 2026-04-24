Efeler Genelinde Temizlik ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve bakım çalışmalarına Güzelhisar, Fatih ve Zafer mahallelerinde devam etti.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından mahalle aralarında, cadde ve sokaklardaki yabani otlar düzenli olarak biçilirken, park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçlarda da budama çalışmaları yapıldı.

Bakım ve düzenleme faaliyetleri sayesinde mahallelerde daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre oluşurken, vatandaşlar da hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinleri, özellikle park ve sokak aralarında yapılan çalışmaların günlük yaşamı olumlu yönde etkilediğini ifade ederek Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Özellikle bahar aylarının gelmesiyle hız kazanan çalışmaların, kent genelinde planlanan program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.