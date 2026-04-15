EFES-2026 Tatbikatı \'Bertuğ\' ile Yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından EFES-2026'nın 'Simülasyon Destekli Komuta Yeri (SDKY) Safhası' ilk kez yerli ve milli yazılım olan 'Bertuğ' kullanılarak tatbikatın ilk bölümü İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda (ÇMHM) düzenlendi. Bu yıl 5'incisi beşincisi düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı, 'Simülasyon Destekli Komuta Yeri' ve 'Fiili Atışlı' olmak üzere iki safhadan oluşuyor. Tatbikatın ilk kısmı İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda (ÇMHM) başladı. 'Seçkin Gözlemci Günü' kapsamında karargahı ziyaret eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile Korgeneral Rasim Yaldız; Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve ÇMHM Komutanı Kıdemli Albay Murat Çam tarafından karşılandı. Orgeneral Tokel tatbikat öncesinde şeref defterini imzaladı. Tatbikat kapsamında Korgeneral Rasim Yaldız tarafından sunum yapılmasının ardından, ASELSAN ve HAVELSAN tarafından hazırlanan ve içeriğinde tatbikatta kullanılan simülasyon ve komuta kontrol teknolojilerin yer aldığı sunum yapıldı. Sunumun ardından Orgeneral Tokel de bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Orgeneral Tokel, beraberindeki heyet ve komutanlar ile birlikte Tatbikat Kontrol Merkezini ve karargahtaki diğer tatbikat birimlerini gezdi. Subaylar ve katılımcı ülkelerin temsilcileri karargah çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Sunumun ardından ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

TATBİKAT YERLİ VE MİLLİ YAZILIM 'BERTUĞ' İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikat, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi'nin muhabere ve bilgi sistemleri altyapısı sayesinde ilk kez yerli ve milli 'simülasyon ve karar destek sistemi' olan 'Bertuğ' yazılımı kullanılarak gerçekleştirildi. Tatbikata 12 ülkeden, 36'sı yabancı olmak üzere toplam 303 personel ile 10 kamu kurumu katıldı. Tatbikat kapsamında oluşturulan senaryolarda gerçekçiliği artırmak amacıyla müşterek harekat simülasyon sistemi, sosyal medya programı, kitle iletişim araçları ve müşterek tatbikat yönetim modülü gibi birçok modern yazılım ve uygulama kullanıldı. Tatbikatın İzmir'le eş zamanlı olarak İstanbul'da devam eden SDKY safhasının 17 Nisan'a kadar süreceği, Fiili Atışlı Safhasının ise 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirileceği bildirildi.