Efes-2026 Tatbikatı'nda Sızma Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Tatbikatı kapsamında yapılan sızma harekatı eğitiminin görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızdan Efes 2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda Sızma Harekatı Eğitimi. Oksijen destekli (K-8 kuşamlı) yüksek irtifa yüksek açış paraşüt atlayışıyla hedef bölgeye sessiz ve süratli intikal. Görev net, hazırlık tam, irade çelik." ifadeleri kullanıldı.

