Efes Antik Kenti Türkiye\'de En Çok Ziyaretçi Ağırlayan Müze Oldu

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İZMİR'in Selçuk ilçesinde her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, ocak-temmuz ayında 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ağırladı. Böylelikle Efes Antik Kenti, Türkiye'de ilk 7 ayda yerli ve yabancı kişi sayısını artırarak en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu.

Selçuk ilçesinde her yıl çok sayıda turistin gezdiği Efes Antik Kenti, ocak-temmuz ayında 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ağırladı. Böylelikle Efes Antik Kenti, Türkiye'de ilk 7 ayda yerli ve yabancı kişi sayısını artırarak en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu. En çok ziyaretçi ağırlayan ikinci müze 1 milyon 306 bin 545 kişi ile Denizli Pamukkale'de bulunan Hierapolis olurken, üçüncü müze 1 milyon 174 bin 571 kişi ile Konya'da bulunan Mevlana Müzesi, dördüncü müze 596 bin 580 kişi ile Nevşehir Göreme Ören Yeri, beşinci müze 533 bin 174 kişi ile Nevşehir'de bulunan Paşabağlar Ören Yeri oldu. Türkiye'de müzelerin tamamına yakınında geçen yıla göre, ziyaretçi artışı yakalanmasıyla Efes Antik Kenti'nde geçen yıl 602 bin 454 yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl yüzde 10 artarak 663 bin 736 oldu. Denizli Pamukkale'deki Hierapolis'te geçen yıl 545 bin 206 olan yabancı ziyaretçi sayısı da bu yıl yüzde 6 artış ile 578 bin 478 kişiye yükseldi.