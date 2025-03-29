Efes Selçuk Belediye Başkanı: Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Efes Selçuk Belediye Başkanı: Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyoruz

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayram öncesi belediye emekçileri ile bir araya gelerek mevcut ekonomik zorluklar hakkında bilgi verdi. Başkan, belediyenin gelirleri ile maaş ödemeleri konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti ve farklı gelir kaynakları arayışında olduklarını belirtti.

29.03.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye emekçileri ile bayram öncesinde bir araya geldi. Efes Selçuk Belediyesi'nin mali durumuna bağlı mevcut ekonomik zorluklarla ilgili açıklama yapan Başkan Sengel, ülke ekonomisinin yanı sıra belediye ekonomisinin de zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek; "Ekonomik olarak her geçen gün daha da zorlanıyoruz. Belediyemizin gelir kaynaklarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle maaşları bile ikiye bölerek ödemek durumunda kaldık. Ancak hiçbir çalışanımızı mağdur etmemek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019 yılından Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınmasına kadar geçen sürede belediye emekçilerinin maaş ve ikramiye gibi haklarının eksiksiz bir şekilde ödendiğini belirtti.

"Farklı gelir kaynakları arıyoruz"

Meryem Ana Evi Otoparkı'nın işletme süresinin uzatılmamasının belediye gelirlerinde önemli bir kayba neden olması nedeniyle belediye emekçilerinin maaşlarının ödenmesinde aksaklık çıktığını belirten Başkan Sengel; farklı gelir kaynakları yaratmak için çabaladıklarını söyledi.

Belediye emekçilerine kurumsal tasarruf ricasında bulunan Başkan Sengel; "Eğer herkes Efes Selçuk Belediyesi'nde maaşlı çalışıyormuş gibi değil de kendisi mekanının sahibiymiş gibi bakarsa problemimiz biraz daha azalacak. Ne kadar az israf edersek, ne kadar dikkatli olursak bu zor zamanları o kadar kolay aşarız" dedi.

"Hepimiz aynı şekilde maaş alıyoruz"

Belediye emekçilerinin kurumu her zamankinden daha fazla sahiplenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Sengel, "Mekan bizim, belediye bizim, sadece Filiz'in değil; hepimizin, bütün Efes Selçuk'un. Hiç kimseyi hiç kimseden ayırmadığımı ifade ederek söyleyeyim hepimiz aynı şekilde maaş alıyoruz. Bende dahil, idari kadroda dahil, memurlar da dahil, işçilerde dahil. Son işçi parasını almadığı sürece ben de idari kadro da almıyoruz" dedi.

Toplu iş sözleşmesine ilişkin sendikanın Yüksek Hakem Kurulu'na başvurduğunu da duyuran Sengel, sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Çalışanlarımız ne istiyorsa ben de onu istiyorum. Hakem kurulunun vereceği karara göre hareket edeceğiz" dedi.

"Bizim ekonomik kayyumumuz da var"

Pandemi döneminde hiçbir belediye emekçisinden vazgeçmediklerini belirten Başkan Sengel, "Pandemi zamanı ne kısmı çalışma ödeneğinden yararlandık ne de bir çalışanımızı başka bir çalışanımızla ayrı tuttuk. Az kişiyle de çalıştık pandemi de ve çok iş yaptık. Sonuç itibariyle her ne yaşarsak yaşayalım hep beraber, aynı anda yaşıyoruz. Bu bir süreç. Bir tek bizim başımızda olan bir süreç de değil. Ekonomide zaten almış başını gitmiş, felaket bir halde devam ederken bizim ekstradan bir ekonomik kayyumumuz var. Bunların da hepsini bir şekilde halledeceğiz" dedi.

Belediye emekçilerinin ve ailelerinin bayramını kutlayan Başkan Sengel, "Ekonomik olarak zor zamanlar geçiriyoruz ama bunu birlikte aşacağız. Ailelerinizle birlikte huzur içerisinde, sağlıklı, güzel bir bayram geçirmenizi ve her şeyden önce ağzımızın tadının yerinde olmasını temenni ederim. Hepinize sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ekonomi, Selçuk, Güncel, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediye Başkanı: Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:10:04. #7.11#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı: Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement