Efes Selçuk Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
Efes Selçuk Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

11.04.2026 10:05  Güncelleme: 11:50
Efes Selçuk Belediye Meclisi, nisan ayı toplantısında 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu oy çokluğuyla kabul etti. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ekonomik zorluklara rağmen sosyal destek odaklı hizmetlerin sürdüğünü vurguladı.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Meclisi'nin nisan ayı ikinci oturumunda 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ekonomik zorluklara rağmen sosyal destek odaklı hizmetlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Efes Selçuk Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısının ikinci oturumunda, belediyenin 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, faaliyet raporuna ilişkin sunumunda değişen ekonomik koşullara rağmen sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Sunumuna Meryem Ana Evi otopark gelirlerine el konulması süreciyle başlayan Başkan Sengel, bu dönemin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, direnişe destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Sengel, "Bir belediyenin nasıl yok edilmek istendiğini herkes hatırlasın. Amaç bizi zora sokmaksa, biz emekçiden, emekliden, çocuktan ve gençten kısmayacağız dedik, kısmamaya da devam ediyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarına geniş yer ayıran Başkan Sengel, yapılan hizmetlerin doğrudan vatandaşın hayatına dokunduğunu ifade etti. Kemoterapi hastalarına sağlanan ulaşım desteğinden, her hafta çocukların beslenme çantaları için hazırlanan gıda kolilerine kadar birçok örnek paylaşan Başkan Sengel, "Bu desteklerin ne anlama geldiğini en iyi, çocuğunun beslenme çantasını o kolilerle hazırlayan anne bilir" diye konuştu.

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi'ne de değinen Başkan Sengel, her hafta çocuklara ulaştırılan gıda kolilerinin yanı sıra, farklı ve eşitlikçi bir anlayışla hazırlanan beslenme çantalarının da dağıtıldığını belirtti. Başkan Sengel ayrıca anne adaylarına ve yeni doğan bebeklere yönelik desteklerin de sürdüğünü ifade etti.

"Sosyal destekler bir lütuf değil, kent hakkıdır"

Sosyal yardımları bir lütuf olarak değil, kent hakkı olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Sengel, "Bu destekleri göstermek gibi bir kaygımız yok ama anlatmak istiyoruz. Çünkü ihtiyacı olan herkesin bize ulaşabilmesini önemsiyoruz" dedi.

Başkan Sengel, farklı müdürlüklerin çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi.

Hayata geçirilecek projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin doğal yaşam parkına dönüştürüldüğünü belirtti. İzmir ve Ege Bölgesi'nde ruhsatlandırılan ilk doğal yaşam parkı ve hayvan barınağı olma özelliği taşıyan merkezde, Türkiye Belediyeler Birliği hibesiyle alınan mama üretim makinesi sayesinde artık belediyenin kendi mamasını üreteceğini söyledi.

"Dayanışma ile ayakta kalan bir kentiz"

Efes Selçuk'un tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran bir kent olduğunu ifade eden Başkan Sengel, "Kısıtlı olanaklara rağmen yenilenen, dayanışma ile güçlenen, kültür, sanat ve sporla geleceğe köprü kuran bir belediyeyiz. Çocuklara, gençlere, kadınlara, emeklilere ve dezavantajlı gruplara sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda Efes Selçuk Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
