Efes Selçuk Belediyesi Briç Turnuvası Büyük İlgi Gördü

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Turnuvası etkinlikleri kapsamında Carpouza Cafe'de düzenlenen Briç Turnuvası, büyük ilgi gördü. Briçe gönül veren 80 katılımcı, farklı şehirlerden gelerek heyecanlı bir gün geçirdi. Kuşadası, Didim, Ankara ve daha birçok kentten gelen briç tutkunları, hem kıyasıya mücadele etti hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turnuvaya olan yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Briç turnuvamıza katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Briç milli takım oyuncularının da katıldığı Briç Turnuvası'nda, Efes Selçuk Belediyesi, uzun yıllar bu kentte yaşamış ancak bir süre önce hayatını kaybeden briç sporuna gönül vermiş Ersin Kirazlı'yı unutmadı. Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Selçuk Briç Kulübü adına merhum Ersin Kirazlı'nın eşi Esen Kirazlı'ya iletilmek üzere plaket takdim etti. Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Esen Kirazlı'nın yurt dışında olması sebebiyle plaketi aile dostları Hasan Tomruk'a verdi.

Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "Bundan sonra bu turnuvayı geleneksel hale getirmeyi ve daha geniş katılımlarla düzenlemeyi hedefliyoruz. Tüm katılımcılara başarılar diliyoruz" dedi.

Turnuvaya katılım yüksek

Turnuvanın Efes Selçuklu katılımcılarından Ali Ölmez katılımdan memnun olduklarını belirterek; "Beklediğimizden çok daha yüksek sayıda bir katılım oldu. Özellikle çevre yerlerden gelen katılımcılarımız çok beğendiklerini, tekrar gelmek istedikleri belirtiler. Biz de gelen misafirlerimize ve Efes Selçuk Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Briç Federasyonu Hakemi Abdülkadir Yaz briç sporunun birçok alanı kapsadığını belirterek; "Briç çok sosyal bir oyun. İçinde mantık, psikoloji, matematik gibi bir sürü şeyi barındıran çok gelişmiş bir beyin sporudur" dedi.

Efes Selçuklu katılımcılardan Memiş Güngör Briç sporunun birleştirici bir özelliği olduğunu belirterek; "Briç değişik illerden, ilçelerden gelen hatta uluslararası düzeyde katılımcılar bir araya getiren bir oyundur" diye konuştu.

Kuşadası Briç Kulübü Başkanı İhsan Cenik turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek; "Selçuk Belediyesi bu turnuvada çok güzel katkılarda, jestlerde bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Briç bir akıl oyunudur"

Turnuvanın bir diğer katılımcısı Muhammed Yıldırım turnuva için Didim'den geldiğini belirterek; "Briç bir akıl oyunudur. 7'den 70'e oynanabilen bir oyun. Bir turnuva, bir yarışma şeklinde yapılıyor. Bugün Selçuk'tan bir arkadaşımızın anısına düzenlenmiş olan bu turnuvaya katılmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın her yıl düzenlenmesini istediklerini belirten Mümtaz Akman; Bu turnuvayı düzenleyen Selçuk Belediyesi ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvanın her sene Zafer Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları olarak yapılmasını arz ediyoruz" dedi.

Yapılan turnuvanın ardından Zafer Turnuvası Briç Kategorisinde dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Turnuvada dereceye giren katılımcıların isimleri şu şekilde:

North South Birincileri: Serhat Berke Erden, Osman Gemici

East West Birincileri: Kamber Dinek, Tuğrul Utku Sarı

Senyör Birincileri: Ali Ülgüç, İrfan Baygın

Mix Birincileri: Hasan Çetin, Hülya Tunavelioğlu