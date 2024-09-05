Efes Selçuk Belediyesi, Zafer Haftası'nda Atatürk filmini vatandaşlarla buluşturdu

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında İstasyon Meydanı'nda düzenlediği Yazlık Sinema Gecesi'nde "Atatürk 1881-1919" filmini iki bölüm halinde vatandaşlarla buluşturdu.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği "Atatürk 1881-1919" filminin ilk bölümü 3 Eylül Salı akşamı, ikinci bölümü ise dün İstasyon Meydanı'nda kurulan dev ekranda Efes Selçuklularla buluştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğundan başlayarak Milli Mücadele'nin liderliğine kadar geçen süreci anlatan film, Kurtuluş Savaşı'na giden yolda yaşananları izleyicilere Atatürk'ün bakış açısından aktardı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Büyük Taarruz'un yıl dönümünden başlayıp Efes Selçuk'un kurtuluşuna kadar uzanan süreçte birçok etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerin, içerdiği tarih aralıklarının ruhuna, dokusuna uygun etkinlikler olmasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda, Yazlık Sinema Geceleri etkinliğinde 'Atatürk' filmini her yaştan Efes Selçuklu birlikte izledi. Gösterime katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.