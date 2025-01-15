Efes Selçuk\'ta Esnafla Altyapı Toplantısı Düzenlendi

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(İZMİR) - Efes Selçuk'ta devam eden çarşı düzenlemeleri için Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda ilçe esnafının görüşü alındı. Taleplerini ileten esnaf, dijital ankete de katılım gösterdi.

Efes Selçuk'ta altyapı çalışmaları devam ederken Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda esnafın katıldığı bir toplantı düzenlendi. Devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin esnafın bilgilendirildiği toplantıda, altyapı çalışmaları sonrasında çarşıda yapılacak cephe, peyzaj, aydınlatma düzenlenmeleri gibi konularda esnaf ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Efes Selçuk Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ağustos ayında esnaf ve vatandaşlar ile yapılan toplantıda çıkan karar sonrasında çalışmaların 17 Aralık'ta başladığını belirtti.

Süreç devam ederken esnafın görüşlerine önem verdiklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Şu anda altyapı çalışmaları son hız devam ediyor. Bu süreç içerisinde ve o günün toplantısında sizlere söylemiştim. Biz bazı çalışmalar yapacağız ve bu çalışmaları sizlerle muhakkak paylaşacağız, sizlerden de bazı fikirler almamız gerekiyor diye. Neyi yapmamız gerektiğini sizlerle birlikte tespit etmek, istediğimiz konularda sizlerin düşüncelerine ve görüşlerine ihtiyacımız olduğu bir noktaya geldik" dedi.

Toplantıda bir sunum yapan Belediye Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol, süreç ile ilgili bilgi verdi. 17 Aralık itibarıyla başlayan çalışmaların planlandığı gibi gittiğini belirten Bakıcıol, "İZSU ve İZMİRGAZ'ın yaptığı çalışmalarda ana hatlar bitmek üzere, İZSU yüzde 90'da İZMİRGAZ da yüzde 80 oranında ana hatları bitirmiş durumda. Ana hatlar bittikten sonra iki kurum da önce test yapacak sonra branşman bağlantılarına geçecekler. Bir aksilik olmazsa haftaya branşman bağlantılarına geçmiş olacaklar" diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılması gereken çalışmaları da aktaran Cansu Bakıcıol, "Altyapıyı yapıyoruz, zemin kaplamasını değiştiriyoruz ama siluetler ve bitki örtüsü ile ilgili ve çevre düzenlemesi ile ilgili ne gibi değişiklikler yapabiliriz. Sizin memnuniyet duyduğunuz veya değişmesini istediğiniz uygulamalar nelerdir diye bugün toplandık" ifadelerini kullandı.

Bakıcıol, sunumunda, tente, cephe düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi ile ilgili yapılması planlanan değişiklikleri de esnaf ile paylaştı.

Sunumun ardından görüş ve önerilerini dile getiren ilçe esnafı taklar, peyzaj düzenlemesinde kullanılacak çiçekler ve ağaçların cinsleri, aydınlatma, bina cephelerinin boyası, tabela ve tente kullanımı başta olmak üzere çarşının çehresini yenileyecek görsel konuların belirlenmesine yönelik dijital ankete katıldı.