Efes Selçuk'ta Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi Verildi
Efes Selçuk'ta Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi Verildi

01.02.2026 11:10  Güncelleme: 12:35
Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz mantar yetiştiriciliği eğitimine 17 kişi katıldı. Eğitimde mantar çeşitleri, yetişme koşulları ve kompost hazırlığı gibi konular ele alındı.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda mantar yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitime 17 kişi katıldı.

Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda mantar yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirildi. Organik Tarım Teknikeri Elif Ceylan Çelik Sönmez'in anlatımıyla gerçekleşen eğitimde mantar çeşitleri ve yetişme koşulları, kompostlaştırma işleminin başlıca adımları, kompost hazırlığı, örtü toprağı ve örtü toprağının dezenfeksiyonu gibi birçok başlık ele alındı.

Sönmez: "Her yaş grubundan katılımcımız vardı"

Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda katılımcılarla bir araya gelen Sönmez, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve Efes Selçuk Belediyesi'nin talebiyle oluşturulan tarım eğitimleri iş birliğinde bugün mantar yetiştiriciliği eğitimi gerçekleştirdik. Her yaş grubundan katılımcımız vardı. Birçok konuda bilgiler edindiler ve deneyimlerini aktarmak adına bizimle iletişime geçeceklerini söylediler. Burada olmaktan ve bu eğitimleri vermekten çok mutluyum. Efes Selçuk Belediyesi'ne, bana bu imkanı tanıdıkları için Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yöneticilerimize ve Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Eğitime katılımcılardan tam not

Eğitime katılan üreticiler, tarımsal üretimi destekleyen bu tür eğitimlerin süreklilik kazanmasını talep etti.

Katılımcılardan Şef Ramazan Adsız, "Bizim için merak uyandıran bir eğitimdi. Kendim de kısmen hobi amaçlı mantar ürettiğim için bu eğitimden verim aldım. Bu tür derslerin, eğitimlerin sürekli olması bizim için çok iyi. Her zaman faydalanıyoruz. Ben şahsen çok memnun kaldım. Selçuk halkı için çok faydalı olduğundan bu eğitimlerin devam etmesini isteriz" dedi.

Eğitimin son derece verimli geçtiğini belirten Mahmut Çetin ise, "Eğitimden sosyal medya aracılığıyla haberdar oldum. Zaten ilgi duyduğum bir alandı. Akıcı bir eğitimdi. Katılımcıların ilgisi de güzeldi. Mantar yetiştiriciliği için temel bilgiler almamız açısından bizim için oldukça önemli bir eğitimdi. En azından başlangıç seviyesinde faydalı bilgiler almış olduk" dedi.

Baha İlhami Özalp da, "Evimizin önünde küçük bir bahçemiz var. Orada bir şeyler yetiştiriyoruz. Daha önce burada düzenlenen başka eğitimlere de katıldım. Faydalı bilgiler alıyoruz. Gerçekten yararlı oluyor. Bu yararlı eğitimler için Efes Selçuk Belediyesi'ne ve anlatımından dolayı hocamıza teşekkür ederim" dedi.

Gençlerin tarım eğitimlerine katılmasını tavsiye eden katılımcılardan Gülsüm Özalp, "Bugün mantar yetiştiriciliği eğitiminden faydalandım. Bilgilenmeyi, yetiştiriciliği, öğrendiklerimi çevreme aktarmayı ve öğrendiklerimi uygulamaya geçirmeyi seviyorum. Gençlere de bu tür eğitimlere katılmalarını tavsiye ediyorum. Bugün eğitimi düzenleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Efes Selçuk Belediyesi'nin bu tür faaliyetlerini de çok faydalı buluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Selçuk, Güncel, Efes

24 saat son dakika haber yayını
