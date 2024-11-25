Efes Selçuk\'ta Otopark Gelirleri İçin Direniş Devam Ediyor

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan nöbet devam ediyor. Devir için verilen süre dün dolarken, belediyeye ait araçlar otopark girişini kapattı. Nöbet alanından seslenen Efes Selçuk Belediye Başkanı filiz Ceritoğlu Sengel, 'ruhsat' zorunluluğuna dikkat çekerek "Madem planı yok ve Selçuk Belediyesi işletemiyor. Hiç kimse işletemeyecek gibi bir durum söz konusu. Aslında kendi silahlarını kendilerini doğrultmuş durumdalar" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan eylem devam ediyor.

Otoparkın devri için tanınan süre dün akşam saatlerinde sona ererken; bugün, Meryem ana Otoparkı girişi, belediyeye ait çöp kamyonları ve iş makineleriyle kapatıldı.

Bölge halkı ve işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan belediye personeli, aralıksız nöbetini devam ettirirken; eylem alanına gelen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, son durumu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Her türlü direnişimizi göstermek üzere burada kalmaya da devam edeceğiz"

Direnmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Sengel, şunları söyledi:

"Dünden beri nöbetimiz başladı. Efes Selçuk Meryem Ana Evi giriş bedeli ve aynı zamanda otoparkının da elimizden alınması gibi bir durum söz konusu. Dün itibarıyla bütün çalışma arkadaşlarımızla, bütün sivil toplum örgütleriyle bütün sivil inisiyatifle birlikte Meryem Ana Evi'nin önünde nöbetimizi başlattık. Bugün itibarıyla ikinci günündeyiz. Genel itibarıyla bize yapmış oldukları görüşmelerin sonucunda, pazartesi itibarıyla bakanlık tarafından çekilmeye başlatılacağı söylenmişti. Bugün buradayız. Bekliyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımız ve Selçuk halkıyla her türlü direnişimizi göstermek üzere burada kalmaya da devam edeceğiz."

"Bu ruhsatı da ancak Selçuk Belediyesi verebilir"

Otopark işletmesinin belediyeden alınması durumunda alan kurumun işletme ruhsatına ihtiyacı olduğunu hatırlatan Sengel, ruhsatı alabilecekleri tek yerin belediye olduğunun da altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığın bize göstermiş olduğu bahane, buranın bir planının olmadığına ilişkin. Ancak 1996'da 20 yıllık yapıldığı süreç içerisinde de bir planı söz konusu değildi. Hatta 2018 yılında AKP tarafından beş yıllık bir sözleşme yapıldığında da kesinleşmiş bir plan söz konusu değildi. Yani açıkçası bir bahane var. Ama bu bahane şunu gösteriyor ki madem planı yok ve Selçuk Belediyesi işletemiyor. Hiç kimse işletemeyecek gibi bir durum söz konusu. Aslında kendi silahlarını kendilerini doğrultmuş durumdalar. Bu noktada herhangi bir şekilde mücavir sınırlarımızın içerisinde bir işletme açıldığında ya da bir otopark işletmesi yapacağı zaman bunun ruhsata ihtiyacı var ve bu ruhsatı da ancak Selçuk Belediyesi verebilir."