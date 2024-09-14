Efes Selçuk'ta Tenis Sporuna Destek Protokolü İmzalandı

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ile Engin Arslan Spor Kulübü arasında ortak çalışma ve iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile ilçede daha fazla genç tenis sporu ile iç içe olması hedefleniyor.

Efes Selçuk Belediyesi ile Engin Arslan Spor Kulübü arasında imzalanan protokolle ilçeli gençler tenis sporuyla buluşacak.

Protokolle ilgili açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Meclisin vermiş olduğu karar doğrultusunda da bundan sonra Efes Selçuk'ta tenise meraklı olan ve tenis oynayan birçok çocuğumuz olacak. İlham Veren kentin ilham veren sporcuları, ilham veren çocukları bu kentte yaşamaya ve bu kentte yeşermeye devam ediyor" diye konuştu.

Kulübü Başkanı Engin Arslan ise "Yaşamış olduğum, gençliğimin en güzel dönemlerinin geçtiği yere hizmet etmek için geliyoruz tekrar. Bu yüzden de çok mutluyuz ve buradaki gençlere, yetişkinlere, tüm herkese tenis öğretmek için en güzel şekilde çalışmak istiyoruz. Tüm Selçuk halkını da tenis oynamaya bekliyoruz" dedi.