Efkan Ala, İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Uluslararası Adalet Divanı tarafından ülkesi hakkında işgalci olduğu açıkça vurgulanan İsrail Dışişleri Bakanından öncelikle ülkesinin insan hakları ihlallerine ve soykırım uygulamalarına cevap vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelinde mazlumların haklarını savunma çabalarının uluslararası toplumca takdirle karşılandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıdan öteden beri küresel vicdanın sesi olduğunu vurguladı.

İsrail'in rahatsızlık duymasının Türkiye'nin adalet ve barış için gösterdiği kararlı duruşunun bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı tarafından ülkesi hakkında işgalci olduğu açıkça vurgulanan İsrail Dışişleri Bakanından öncelikle ülkesinin insan hakları ihlallerine ve soykırım uygulamalarına cevap vermesini bekliyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası toplumu harekete geçme konusundaki çabalarını sürdürecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.