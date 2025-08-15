Efsane Matematikçi Atlas Haser Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Efsane Matematikçi Atlas Haser Altın Madalya Kazandı

15.08.2025 11:16
12 yaşındaki Atlas Haser, WMI yarışmasında üçüncü kez altın madalya kazanarak 'Legend' unvanını aldı.

12 yaşındaki Atlas Haser, Tayland'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) yarışmasında üçüncü kez altın madalya kazanarak "Efsane Matematikçi" ünvanını aldı.

Matematikteki üstün başarılarıyla adından söz ettiren Atlas Haser, Bangkok'ta düzenlenen ve 30'dan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı WMI'da üçüncü defa altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi temsilen katıldığı finallerde üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde eden Haser, yarışmanın en prestijli ünvanı olan "Legend" derecesine layık görüldü.

Her yıl iki aşamalı düzenlenen WMI'nın ilk etabı 15 Şubat 2025'te gerçekleştirildi ve ilk bölümü geçen Atlas Haser, dünya finalistleri arasına girerek Bangkok'taki uluslararası etaba davet edildi.

WMI'nın 2023'te Seul'de, 2024'te Kuala Lumpur'da düzenlenen finallerinde de şampiyon olan Haser, üst üste üç kez altın madalya alarak "Legend" ünvanıyla "Efsane Matematikçi"ler arasına adını yazdırdı.

Kartal'da yaşayan Haser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WMI yarışmasına üç kez katıldığını ve üçünde de altın madalya kazandığını söyledi.

Haser, ilk yarışma tecrübelerini anlatarak, "İlk katıldığımda Güney Kore'deydim. Daha yeniydim, yeni yeni alışıyordum. Şimdi daha tecrübeliyim, ne olacağına alıştım. Yarışmalara daha rahat girip çıkabiliyorum, stresim azaldı." dedi.

"Efsane Matematikçi" ünvanının sadece 140 kişiye verildiğini belirten Haser, "Efsane Matematikçi ödülü bu yarışmanın en yüksek seviye ödülü. O yüzden bayağı güzel hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Haser, matematik dışında kodlama, fen, satranç ve tarihe ilgi duyduğunu anlatarak, gelecekte matematik ya da kodlama alanında ilerlemeyi düşündüğünü söyledi.

"Matematiğe ilgisini 4-5 yaşlarında fark ettik"

Atlas'ın annesi Buket Uğur Haser, oğlunun matematiğe ilgisini 4-5 yaşlarında fark ettiklerini belirterek, "Her çocuk renkleri, 'Sarı ile kırmızı karışıyor turuncu oluyor.' diye öğrenirken, Atlas bunları bize sayılarla ifade ediyordu. Yüzde 30 sarı, yüzde 70 kırmızıdan oluşan koyu bir turuncu diye ifade ediyordu. Çocuk parkına gittiğinde kaydırağın tepesine merdivenlere çıkıp, orada çocukları takip edip, 'Sen 3 kere kaydıraktan kaydın, o arkadaş 1 kere kaydı, sen 2 kere daha kay.', böyle sürekli hesap yapıyordu. Zaman ilerledikçe ilkokula başladı, okuma yazmayı öğrendi. Trafikte araç plakalarını okuyup, plakalardan çarpma bölme işlemleri yapıp, oralardan böyle kendince bulmacalar oluşturmaya başlıyordu. Aslında hep sayılara, matematiğe merakı olduğunu bu şekilde tespit etmiş olduk." diye konuştu.

Oğlunun "Legend" ünvanını almasının kendileri için büyük gurur olduğunu vurgulayan anne Haser, "Legend ünvanını, 3 sene üst üste altın madalya kazanan çocuklara veriyorlar. Daha önce hiçbir Türk bu ünvanı alamamıştı. Geçtiğimiz yıl Kuala Lumpur'da, bir önceki yıl Seul'de altın madalya aldığı için Atlas, bu sene bir davetle Bangkok'a gittik. Bangkok'a giderken altın madalya alacağından ve 'Legend' ünvanını da alıp döneceğimizden emindik. Ancak sahnede adının anons edilmesi, o bayrağın kırmızısının salonu kaplaması inanılmaz bir duyguydu. O esnada ne kadar hazır olsanız, bekleseniz de inanılmaz bir coşku, gurur yaşıyorsunuz. Gözlerimiz doldu, çok mutlu olduk. Tüyler diken diken oldu." ifadelerini kullandı.

Anne Haser, ileride Atlas'ın güzel bir lise eğitimi almasını, merak duyduğu şeylere ulaşmasına imkan sağlayacak kişiler, öğretmenler ve kurumlarla bir araya gelip kapasitesini arttırmasını ve bir dünya vatandaşı olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Atlas'ın babası Murat Haser ise WMI'nın, ülkelerinde başarı göstermiş öğrencilerin davet edildiği prestijli bir uluslararası yarışma olduğunu anlatarak, "Atlas, 3 global finalde de altın madalya aldı. Bu istikrarlı başarı 'Legend' ünvanını getirdi." dedi.

Hazırlık sürecinde yalnızca matematiğe odaklanmadıklarını vurgulayan baba Haser, "Geçmiş yılların sorularını çözdük, Türkiye'de ve uluslararası platformda düzenlenen diğer matematik yarışmalarına katıldık. Ortaokul seviyesi ve üzerindeki katılımcılar için sınav İngilizce yapılıyor, bu nedenle İngilizce matematik terimlerini çalıştık. Bu, Türkiye'de okullarda verilmeyen bir alan, biz de bu konuda destek olduk." diye konuştu.

Atlas'ın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün olimpiyat kurslarına katıldığını, BİLSEM'de özel ders aldığını, TED Kolejinde açılan olimpiyat sınıfında çalıştığını aktaran Murat Haser, "Geçen sene 23 farklı yarışmaya katıldı. Bu yarışmalar hem pratik sağladı hem de motivasyonunu artırdı" ifadesini kullandı.

"Amacımız madalya odaklı bir program değil, matematiğin keyfini çıkarmak"

Çocuğun hayatının sadece derslerden ibaret olmaması gerektiğine dikkati çeken baba Haser, şunları kaydetti:

"23 yarışma, kurslar, çalışmalar derken dışarıdan bakınca, 'Bu çocuk sadece matematik mi yapıyor?' diye soranlar oluyor. Öyle değil. Operaya da gittik, tiyatroya da, sinemaya da. Tarihi yerleri gezdik, müzeleri dolaştık. Amacımız madalya odaklı bir program değil, matematiğin keyfini çıkararak ilerlemesini sağlamak. Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle destekleyince bu yoğun tempodan keyif alarak çıkabiliyor."

World Mathematics Invitational, 2013'te kuruldu. Yaklaşık 35 üye ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı yarışmanın finalleri her yıl farklı bir Asya ülkesinde düzenleniyor.

Kaynak: AA

