Efteni Gölü Kuş Cenneti Doğaseverlerin Gözdesi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu doğaseverlerin tercih ettiği lokasyonlar arasında yer aldı.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Efteni Gölü Kuş Cenneti, hafta sonu tatilini sakin yerlerde geçirmek isteyen ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, Kuş Gözlem Kulesi ve iskeleden bölgedeki eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

Bazı ziyaretçiler ise gölün hemen kenarında bulunan iskeledeki tesiste dinlenerek doğal güzellikleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

2024'te 22 türden 2 bin 111 kuşun kayıt altına alındığı göl ve çevresi, büyük şehirlere yakın konumu dolayısıyla özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.