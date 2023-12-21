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Ege Denizi'nde 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geri itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Ayrıca, başka bir lastik botta da 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi\'nde 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
21.12.2023 - 14:46,  Güncelleme: 14:48
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Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geri itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında can sallarının içinde bazı kişilerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine "TCSG-6" botuyla bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salında bulunan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-6" botu unsurlarınca durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Kaynak: AA
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