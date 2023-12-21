Ege Denizi\'nde 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geri itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında can sallarının içinde bazı kişilerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine "TCSG-6" botuyla bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salında bulunan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Öte yandan, Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-6" botu unsurlarınca durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.