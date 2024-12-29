Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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