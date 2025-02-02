Ege Denizi'nde Art Arda Depremler

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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde art arda iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 ve 6,99 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.