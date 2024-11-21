Ege Denizi\'nde Fırtına Uyarısı!

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden Ege Denizi'nin kuzey kesimi ile ilgili yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı. Saatteki hızının 50 ile 75 kilometre aralığında olacağı öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar olabileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına (sarı uyarı) beklendiğini belirtti. Deniz trafiğini etkileyebileceği ifade edilen fırtınanın Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği uyarısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, " Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Cuma 22.11.2024) akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.