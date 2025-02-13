Yunanistan\'da Anafiya Adası\'nda da OHAL ilan edildi

Güncel

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Santorini ve Yamurgi adalarından sonra Anafiya Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

ANAFİYA ADASI'NDA DA OHAL İLAN EDİLDİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla, Anafiya Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı. Ada'daki olağanüstü hal durumu 13 Mart'a kadar sürecek.

YAMURGİ VE SANTORİNİ'DE OHAL DEVAM EDİYOR

Yamurgi Adası'nda dün, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

12 BİNDEN FAZLA DEPREM

Turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Santorini, Ocak ayından bu yana bu yana sık sık sarsılıyor. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından bölgede 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildi. Bölgede yaşanan hareketlilik nedeniyle Santorini'ni bazı bölümlerinde toprak kaymaları da görüldü. Yetkililer, 26 Ocak'tan bu yana sarsıntıların yaşandığı adayı en az 11 bin kişi terk etti. Santorini de okullar hala kapalı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.