Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

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Ege Denizi'nde peş peşe yaşanan depremler nedeniyle Santorini ve Yamurgi'nin ardından Yunanistan'ın Anafiya Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildi.

13.02.2025 19:46  Güncelleme: 20:20
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Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Santorini ve Yamurgi adalarından sonra Anafiya Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

ANAFİYA ADASI'NDA DA OHAL İLAN EDİLDİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla, Anafiya Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı. Ada'daki olağanüstü hal durumu 13 Mart'a kadar sürecek.

Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

YAMURGİ VE SANTORİNİ'DE OHAL DEVAM EDİYOR

Yamurgi Adası'nda dün, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

12 BİNDEN FAZLA DEPREM

Turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Santorini, Ocak ayından bu yana bu yana sık sık sarsılıyor. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı tarafından bölgede 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildi. Bölgede yaşanan hareketlilik nedeniyle Santorini'ni bazı bölümlerinde toprak kaymaları da görüldü. Yetkililer, 26 Ocak'tan bu yana sarsıntıların yaşandığı adayı en az 11 bin kişi terk etti. Santorini de okullar hala kapalı.

Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Yunanistan\'da Anafiya Adası\'nda da OHAL ilan edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Geçmiş olsun Tanrı Yardımcınız olsun komşu ülke 9 8 Yanıtla
  • Murat Avci:
    inşallah o adalar yerle bir olur 5 1 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Bunlarda diyomu Türkiye kapılarını açsın vallah olmaz 0 0 Yanıtla
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