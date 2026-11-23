Ege Denizi'nde saat 02.42'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 02.42'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan sarsıntının Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafede ve yerin 9,43 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirlendi.
Ege Denizi'nde saat 02.42'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre mesafedeki depremin, yerin 9,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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