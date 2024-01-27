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Ege Denizi'nde yakalanan 39 düzensiz göçmen için yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Ege Denizi'nde yakalanan 39 düzensiz göçmen için yasal işlem başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta bulunan 39 düzensiz göçmen, kıyıya getirilerek yasal işlem başlatıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ege Denizi\'nde yakalanan 39 düzensiz göçmen için yasal işlem başlatıldı
27.01.2024 - 18:57,
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Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 39 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.

Durdurulan bottaki aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde yakalanan 39 düzensiz göçmen için yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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