Ege Ersen, 23 Nisan'da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğuna Oturdu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 4. sınıf öğrencisi Ege Ersen'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. açılış yılı kutlamaları çerçevesinde Başkan Ünlüce, Meseret İnel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ege Ersen'i makamında ağırladı.

Ziyarette, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertöz, Meseret İnel İlkokulu Müdürü Kudret Gülşen, 4-F sınıf öğretmeni Sibel Güngül, Ege Ersen'in annesi Gülşah, babası Evren ve kardeşi Alperen Ersen de hazır bulundu.

Ege Ersen, kendisini karşılayan Ünlüce'ye çiçek verdi ve başkanlık makamını devraldı. Temsili Büyükşehir Belediye Başkanı Ege Ersen, yeni çalışma döneminde çocuklara yönelik çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

Ersen, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutladığımız bu özel günde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda bulunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı görevi bana layık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramda onun izinden ayrılmadan şehrimizi daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışacağım. Bugün burada olmak, geleceğin yöneticileri olarak biz çocuklara duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.

Projelerini de tek tek açıklayan Ersen, "Daha çok park yapılmasını, yağmur suyu biriktirme projesini, parklara çocuklar için spor aletlerinin konulmasını istiyorum. İlimiz sınırlarındaki tüm kurum ve kuruluşlara, halka yönelik afet eğitimleri, özellikle deprem afet eğitimleri yapılmasını ve halkın bilinçlendirilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Çocuk başkan, çölyak hastalığına da dikkati çekerek Büyükşehir Belediyesi olarak çölyaklılara destek olunması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ünlüce, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mız düzenli olarak çölyak hastalarına özel beslenme paketlerini evlerine kadar teslim ediyor. Bunun yanı sıra Halk Ekmek fabrikamızda glütensiz ürünlerin de satışı Halk Büfelerimizde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlüce de Ege Başkan'ın isteklerinin not alındığını belirterek, onun şahsında tüm çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Ziyaret sonunda Ünlüce, çeşitli hediyeler takdim ettiği Ege Ersen'i uğurladı.