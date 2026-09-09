Ege Maden İhracatçıları Birliği Özbekistan'da mermer iş birlikleri için görüştü - Son Dakika
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Ege Maden İhracatçıları Birliği Özbekistan'da mermer iş birlikleri için görüştü

Ege Maden İhracatçıları Birliği Özbekistan\'da mermer iş birlikleri için görüştü
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Ege Maden İhracatçıları Birliği öncülüğünde 20'ye yakın Türk doğal taş ve mermer firması, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin doğal taş ve mermer sektöründe faaliyet gösteren 20'ye yakın şirket, Özbekistan'da düzenlenen iş görüşmeleri kapsamında Özbek iş insanları ve yetkililerle bir araya geldi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türk Ticaret Bakanlığının desteğiyle Özbekistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, Türkiye'de doğal taş ve mermer sektöründe faaliyet gösteren 20'ye yakın şirketin temsilcileri katıldı.

Şirket temsilcilerinin yer aldığı heyet, başkent Taşkent'te Özbek iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede Türk doğal taş ve mermer üreticileri, Özbek iş insanlarıyla olası işbirlikleri, tedarik imkanları ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

Türk heyeti ayrıca yapımı devam eden Yeni Taşkent Projesi kapsamındaki inşaat alanlarını ziyaret ederek, projelerde kullanılabilecek doğal taş ve mermer ürünlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

"Özbekistan'daki hızla artan inşaat faaliyetleri önemli fırsatlar sunuyor"

Etkinliğin organizatörlerinden Serdar Keskin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğal taş ve mermer sektöründe önde gelen firmalarının Özbekistan'a geldiğini belirtti.

Keskin, heyette 40-50 yıllık tecrübeye sahip, ihracatta önemli paya sahip firmaların da yer aldığını ifade ederek, "Bugünkü etkinlikte özellikle Özbekistan'daki inşaat sektörünün hızlı büyümesinden kaynaklanan mermer ihtiyacını ele alıyoruz." dedi.

Özellikle kültürel yapılar, müzeler ve diğer özel projelerde kullanılacak doğal taşların işlenmesi, kesimi ve uygulanmasına yönelik teknik firmaların da heyette bulunduğunu aktaran Keskin, Türk firmalarının sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi Özbek iş ortaklarıyla paylaşmayı hedeflediğini söyledi.

Keskin, Yeni Taşkent Projesi'ni de ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada yapımı devam eden çok sayıda devlet binası bulunuyor. Firmalarımız bu projelerle yakından ilgileniyor. Özbekistan'daki hızla artan inşaat faaliyetleri önemli fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Etkinliğin temel amacının Türkiye ile Özbekistan arasındaki mevcut ilişkileri daha güçlü bir ticari zemine taşımak olduğunu vurgulayan Keskin, Türk firmalarının Özbekistan'a doğal taş ve mermer alanında kaliteli ürün ve hizmet sunma imkanlarını değerlendirdiğini kaydetti.

Keskin, "Bugünkü etkinliğin ardından Özbekistan ile Türkiye arasındaki madencilik, mermer ve doğal taş alanlarındaki ilişkilerin daha da pekişeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Maden İhracatçıları Birliği Özbekistan'da mermer iş birlikleri için görüştü - Son Dakika

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