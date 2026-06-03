Ege'nin Kadın Elinden El İşi Sergisi - Son Dakika
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Ege'nin Kadın Elinden El İşi Sergisi

03.06.2026 14:42
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KADEM, Aydın'da kadınların el işi ürünlerini sergiledi; Vali Varol kadınların rolünü vurguladı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Aydın Temsilciliğince "Doğadan Pazar: Ege'nin Kadın Elinden" projesi kapsamında yapılan el işi ürünleri sergilendi.

Tekstil Park'taki programın açılışına katılan Aydın Valisi Osman Varol, kadınların toplumun her alanında aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Varol, "Bizler her zaman vatandaşlarımızın, kadınlarımızın gerçekleştirdikleri bu tarz faaliyetlerde onlara destek olamaya, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

KADEM Aydın Temsilcisi Dilek Akıcı da kadınların atölyelerde aldıkları eğitimlerin ardından Aydın'ın yöresel ürünlerinden kozmetik ve el sanatları ürünlerini ürettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

Programa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

Kaynak: AA

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