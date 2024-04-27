Ege ve Akdeniz bölgelerinde fotokapanlarla yaban hayvanları görüntülendi

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Ege ve Akdeniz bölgelerinde kurulan fotokapanlarla, yaban hayvanların görüntüleri kaydedildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kazancı Holding işbirliğiyle yürütülen " Anadolu Parsı'nın araştırılması" projesi kapsamında Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illere fotokapanlar kuruldu.

Fotokopanlara, boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi yansıdı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, AA muhabirine, fotokapanlardan güzel görüntüler almaya başladıklarını söyledi.

Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün fotokapanların kurulmasında katkı sağladığını belirten Ünal, "Fotokapanlara ülkemizin çok çok değerli yaban hayvanları yansıdı." diye konuştu.