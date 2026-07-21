TUTUKLANDI
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada komşusu Yüksel Uçar'ı bıçaklayarak öldürdüğü, kızı Çilem Çağlar'ı ise ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nurettin Yıldız, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurettin Yıldız, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eğirdir'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?