Eğirdir Gölü\'nde Balıkçılık Sezonu Açıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "Eğirdir Gölü Balıkçılık Av Sezonu Açılış Töreni" düzenlendi.

Eğirdir Gölü kıyısında düzenlenen programda, halk oyunları ve tekvando gösterileri sunuldu.

Protokol üyeleri ve davetliler için gölde tekne turu düzenlenirken, canlı kerevit avcılığı uygulamalı olarak tanıtıldı. Programın ardından katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit, yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Özer de gölün yalnızca Eğirdir için değil, çevredeki tüm yerleşimler için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, gölden yararlanan herkesin bilinçli hareket etmesini istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul ise Eğirdir Gölü'nün üreticiler ve avcılar için önemli bir ekonomik kaynak olduğunu belirterek, gölün iç sular arasında en önemli su kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Eğirdir Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cengiz Erdoğan da gelecek nesiller için Eğirdir Gölü'nün korunmasının önemine dikkati çekerek, vahşi sulamanın önüne geçilmesi ve su kalitesinin muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Melih Er ise Eğirdir Gölü gibi doğal kaynakların sınırlı olduğuna işaret ederek, sürdürülebilirlik anlayışıyla bu kaynakların korunmasının ve sucul yaşamın gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyon, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM), Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi, MS Group, ERC Kerevit Su Ürünleri, Merzeci ve su ürünleri kooperatiflerinin işbirliğiyle düzenlendi.

Törene Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen ile kurum ve kuruluş temsilcileri, sektör paydaşları ve vatandaşlar da katıldı.