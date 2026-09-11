Eğirdir Gölü'nde jandarma timi 7 gün 24 saat kaçak avcılıkla mücadele ediyor - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde jandarma timi 7 gün 24 saat kaçak avcılıkla mücadele ediyor

Eğirdir Gölü\'nde jandarma timi 7 gün 24 saat kaçak avcılıkla mücadele ediyor
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Eğirdir Gölü'nde görev yapan 5 kişilik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı timi, kaçak avcılık ve çevre kirliliğini önlemek için 7 gün 24 saat devriye görevi yürütüyor. 2025-2026 döneminde 99 olaya müdahale eden ekipler, 54 kişiye toplam 1 milyon 248 bin 469 lira idari para cezası uyguladı.

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından Eğirdir Gölü'nde görev yapan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı timi, kaçak avcılık başta olmak üzere gölde ve kıyı hattında güvenliği sağlamak, çevre kirliliğinin önüne geçmek için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında zorlu eğitimlerden geçen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı timi, göreve hazır hale getiriliyor.

Günlük olarak gölde önleyici kolluk devriyesi yapan ve 5 kişiden oluşan jandarma timi, "yüzen karakol" tekneleriyle kaçak avcılık gibi gölde yasa dışı yapılan faaliyetlerin yanı sıra çevre kirliliğine neden olabilecek eylemleri önlemek için görev yapıyor.

Kaçak avcılıkla mücadele için balıkçı teknelerinin ruhsat kontrollerini yapan tim, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimlere göl ve çevresinde müdahale ederek, gerek gölde gerekse kıyı hattında güvenliği sağlıyor.

Arama kurtarma faaliyetlerinde de aktif rol üstlenen tim, Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynakları arasında yer alan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü'nün doğal yapısının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerini de sürdürüyor.

Gölde 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını yürüten tim, gölün geniş yüzölçümü ve değişken hava koşullarına rağmen rutin devriye görevini titizlikle yürütüyor.

54 kişiye 1 milyon 248 bin 469 lira ceza kesildi

Eğirdir Gölü'nde görev yapan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince 2025-2026 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 99 olaya müdahale edildi. Müdahale edilen olayların 10'unu arama kurtarma ve suda boğulma vakaları oluşturdu.

Ekiplerin denetim ve kontrollerinde 54 kişiye toplam 1 milyon 248 bin 469 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ele geçirilen ağ, sepet, tekne ve şişme botların yanı sıra bunlardan çıkan balık ve ıstakozlar, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak avcılığa geçit yok

Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Muhammed Gültekin, AA muhabirine, Eğirdir Gölü'nde emniyet ve asayişi sağladıklarını belirtti.

Bunun yanında su üstü araçların kontrollerini ve denetimlerini yaptıklarını ifade eden Gültekin, "Su üzerinde ve kıyı hattında her türlü kaçakçılığı önlemek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'nde jandarma timi 7 gün 24 saat kaçak avcılıkla mücadele ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nde jandarma timi 7 gün 24 saat kaçak avcılıkla mücadele ediyor - Son Dakika
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