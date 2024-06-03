Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı

Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu\'na ilişkin açıklama yaptı

Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), TBMM'nin Çankaya Kapısı önünde Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı. Sendika, kanunun kapsayıcı olması ve öğretmenlerin haklarının yarım kalmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ek ders ücretinin artırılması, uzman ve başöğretmenlik için öngörülen hizmet sürelerinin taahhüt edildiği gibi olması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının kariyer basamaklarına engel olmaması gibi taleplerde bulundu.

03.06.2024 15:47
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(ANKARA) - Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), TBMM'nin Çankaya Kapısı önünde Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, kapsayıcı olmalı, haklarımız yarım kalmamalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen, bugün 81 ilde eş zamanlı olarak "Haklar yarım kalmamalı, Öğretmenlik Meclis Kanunu eğitimcileri bölmesin" konulu açıklama yaptı. Ankara'daki açıklama TBMM Çankaya Kapısı yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda yapıldı. Eğitimciler, "Haklar yarım kalmamalı, Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimcileri bölmesin" yazılı pankart ve "ÖMK eğitimcileri bölmesin" yazılı döviz taşırken; "Susma haykır, adalet haktır", "Unvanımız farklı, adımız aynı", "Meclise çağrımız, kariyer hakkımız" ve "Dur de dur de, haksızlığa dur de" sloganlarını attı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsayıcı olmalı"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis'e sevk edilmek üzere olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"'Öğretmenlik Meslek Kanunu, kapsayıcı olmalı, haklarımız yarım kalmamalı' diyerek bir araya geldik. Öğretmenlik Meslek Kanunu bu kez beklentiyi karşılasın bir kez daha yarım kalmasın. Öncelikle kanun, eğitimcileri bir bütün olarak görsün ve ayrıştırmasın. Kanun tasarısında; şube müdürü, uzman, araştırmacı, müfettiş, milli eğitim müdürü ve yardımcıları kadrolarında bulunan eğitim çalışanları, uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı dışında değerlendiriliyor. Aslında bunların hepsi öğretmendir."

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da kanunun kapsamı yönüyle düğme daha baştan doğru iliklenmiyor" diyen Yalçın, "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları eğitim ve öğretimin içerisinde bilfiil bulunan ve çoğunlukla da öğretmenlik unvanını kazanılmış hak olarak uhdesinde bulunduran şube müdürleri ile dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar, fiilen öğretmenlik yapmadıkları ve genel idare hizmetleri sınıfına dahil olmaları gibi gerekçelerle kariyer basamakları sınavına girmelerine dahi imkan tanınmamıştır" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir"

Yalçın, taleplerini şöyle sıraladı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu ekonomik krize kurban edilmemelidir. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik için öngörülen hizmet süreleri taahhüt edildiği üzere 5 ve 10 yıl olmalıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kariyer basamaklarına ilerlemeye engel olmamalıdır. Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalı; anayasal hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınmalı; kadroya geçen öğretmenlerin aile birliği sağlanmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı; öğretmen istihdamında mülakat uygulamasından vazgeçilmelidir."

Kaynak: ANKA

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