Eğitim-Bir-Sen, Üniversite İdari Personelinin Özlük Hakları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Hazırladı - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, Üniversite İdari Personelinin Özlük Hakları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu Hazırladı

Eğitim-Bir-Sen, üniversitelerde görev yapan idari personelin genel sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. Rapor, mali haklara, sosyal haklara ve çalışma şartlarına ilişkin önerileri içermektedir. Mali haklara ilişkin öneriler arasında geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatının düzenlenmesi yer almaktadır. Sosyal haklara ilişkin önerilerde ise üniversite idari kadrolarına atanan personelin yükseköğrenimlerine göre atanmalarının yapılması talep edilmektedir. Çalışma şartlarına ilişkin önerilerde ise statü farklılığının ortadan kaldırılması ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi istenmektedir. Rapor ayrıca mobbingle mücadele edecek bir birimin kurulmasını da önermektedir.

18.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Eğitim-Bir-Sen, üniversitelerde görev yapan idari personelin genel sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini içeren 'Üniversite İdari Personelinin Özlük Hakları Sorunlar ve Çözüm Önerileri' adlı bir rapor hazırladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, idari personelin üniversitelerde birçok alanda görev yaptığı, bu duruma rağmen idari personelin bazı haklardan mahrum edildiği belirtilerek, ekonomik ve sosyal problemlerle bunların iyileştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin bu raporla ortaya konulduğu bildirildi.

Rapor, mali haklara ilişkin öneriler, sosyal haklara ilişkin öneriler ve çalışma şartlarına ilişkin öneriler olmak üzere 3 ana başlıktan oluştu.

Mali haklara ilişkin önerilerde, geliştirme ödeneğinin ve yükseköğretim tazminatının, söz konusu kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslara göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 Sayılı Kanun'a tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmesi noktasında düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi.

Yükseköğretim kurumlarında görevli genel sekreter yardımcıları, fakülte sekreterleri, enstitü sekreterleri ve yüksekokul sekreterlerinin ek göstergelerinin artırılması noktasında düzenleme yapılması istenirken, üniversite daire başkanlarının da bakanlıklarda görev yapan daire başkanlarının yararlandığı tazminatlardan aynı şekilde yararlanması gerektiği belirtildi.

Koruma ve güvenlik görevlilerine milli ve dini bayramlarda fazla mesai talebi

Koruma ve güvenlik görevlilerine milli ve dini bayramlarda yaptıkları vardiya karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi, teknik hizmetler sınıfı kadroları için öngörülen özel hizmet tazminatı oranlarının artırılması istenen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Süresiz veya uzun süreli hizmetin yürütülmesi amacıyla yapılmış geçici görevlendirme ya da naklen atama amacı taşımasına rağmen geçici görevlendirmeyle işlem tesis edilen hallerde, bulundukları unvan ve kadro dışında görevlerde çalıştırılan personelin görevlendirildikleri kadronun mali haklarından yararlanması sağlanmalı."

Sosyal haklara ilişkin önerilerde ise üniversite idari kadrolarına atanan personelden, atandıkları tarihten sonra bir üst öğrenimi tamamlayanların, tamamladıkları yükseköğretim programına göre kadrolarının bulunduğu üniversitede veya bunun mümkün olmaması halinde isteklerine göre bir başka üniversite bünyesinde ihraz ettikleri kadrolara atanmalarının yapılması istendi.

"Görevde yükselme sınavları en geç 2 yılda bir yapılmalı"

Çalışma şartlarına ilişkin önerilerde ise üniversite idari personeli arasındaki istihdam biçiminden kaynaklı statü farklılığının ortadan kaldırılması ve bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi talep edilen raporda, şunlara yer verildi:

"Yükseköğretim kurumlarında 657 Sayılı Kanun'a tabi çalışan personele, merkezi sistem dahilinde yükseköğretim kurumları arasında isteğe bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalı. Yükseköğretim kurumlarında görevde yükselme sınavları en geç 2 yılda bir yapılmalı ve yazılı sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi gerçekleştirilmeli."

"Rektöre tanınmış yetkilerin sınırlarının çizilmesi sağlanmalıdır"

Akademik personelin genel sekreter, fakülte, enstitü, yüksekokul sekreteri gibi yönetim görevine ilişkin kadrolarda görevlendirilmemeleri ya da sadece kamu yönetimi, yükseköğretim kurumları yönetimi gibi alanlarda akademik çalışması olan akademik personelin görevlendirilmesi noktasında düzenleme yapılması gerektiği kaydedilen raporda, "Rektöre tanınmış yetkilerin sınırlarının çizilmesi, görev yeri değişikliği başta olmak üzere yetkinin kullanımının objektif, açık, net, somut, haklı gerekçelere dayalı ve denetlenebilir kurallara bağlanması sağlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

"Mobbingle mücadele edecek bir birim kurulmalı"

Görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılacak atamalarda kurumda en az çalışmış olma süresinin, 3 yıl olarak uygulanması istenen raporda, idari personele eğitimi ve yeterliliğiyle uyumsuz görevlendirme yapılması, görev yerinin çok sık değiştirilmesi gibi mobbing içeren davranışların uygulanmaması gerektiği vurgulandı.

Raporda, mobbing içeren eylem ve işlemlere karşı daha etkili önlemlerin alınması, mobbing uygulamalarını tanımlayıp yaptırıma bağlayacak hukuki düzenlemelerin yapılması ve üniversiteler bünyesinde mobbingle mücadele edecek bir birimin kurulması yer aldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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