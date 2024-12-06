Eğitim Çalışanları İçin Eylem Çağrısı

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(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının artırılması için Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a "miting yapma ve iş bırakma" çağrısında bulundu. Özat, "Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarının savunulması, maaşlarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için durmaksızın mücadele edeceğiz" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının artırılması gerektiğini kaydetti. Özat, şu görüşleri dile getirdi:

"Eğitim çalışanlarının haklarının savunulması, maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için Eğitim Gücü Sen olarak güçlü bir duruş sergilemeye devam ediyoruz. Son dönemde eğitim çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorluklar ve düşük maaşlar, toplumun her kesiminde olduğu gibi biz eğitim emekçilerini de derinden etkilemektedir. Üstelik bu sorun, ne yazık ki uzun süredir devam etmekte ve çözüm adına somut adımlar atılmamaktadır.

Yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'ın 'Öğretmen ve memura tek çözüm refah payı eklenmesidir' şeklindeki açıklamasına rağmen, bu önerinin pratikte bir karşılık bulmadığı açıkça ortadadır. Eğitim çalışanlarının maaşları, yaşam standartlarını iyileştirecek ve mesleki saygınlıklarını artıracak şekilde derhal gözden geçirilmelidir. Eğitim Gücü Sen olarak bizler, bu konunun takipçisi olacağız ve tüm eğitim emekçilerinin haklarını savunmaya kararlıyız.

"Eğitim çalışanlarının sosyal refahlarının artırılması için somut adımlar atılmalıdır"

Öğretmen maaşlarının derhal iyileştirilmesi, eğitim çalışanlarının sosyal refahlarının artırılması için somut adımlar atılmalıdır. Eğitim emekçilerinin haklarını savunmak adına güçlü bir eylem planı devreye sokulmalıdır. Eylemsizlik ve çözüm üretmeme durumunda, Eğitim Gücü Sen olarak tüm eğitim emekçilerini kapsayan bir dizi miting ve iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz. Ocak ayında başlayacak eylemlerle, Türkiye genelinde iki gün sürecek iş bırakma eylemi gerçekleştirecek, basın açıklamaları yapacağız. Bu eylemler, sadece maaş artışı talebini değil, aynı zamanda eğitim sisteminin daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandırılmasını da amaçlamaktadır.

"Bu mücadele tüm eğitim emekçilerinin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmasıdır"

Eğitim emekçileri, ülkemizin geleceğini inşa eden en değerli meslek gruplarından biridir. Ancak, bu değerli meslek grubu uzun süredir hak ettiği saygınlık ve maaşı alamamaktadır. Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarının savunulması, maaşlarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için durmaksızın mücadele edeceğiz. Bizim için bu mücadele, sadece bir maaş zammı talebinden ibaret değil; eğitim sistemimizin güçlendirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm eğitim emekçilerinin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmasıdır."