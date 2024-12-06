Eğitim Çalışanları İçin Eylem Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitim Çalışanları İçin Eylem Çağrısı

Eğitim Gücü Sen, maaş iyileştirmesi ve sosyal haklar için miting ve iş bırakma eylemi yapacak.

06.12.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının artırılması için  Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a "miting yapma ve iş bırakma" çağrısında bulundu. Özat, "Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarının savunulması, maaşlarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için durmaksızın mücadele edeceğiz" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının artırılması gerektiğini kaydetti. Özat, şu görüşleri dile getirdi:

"Eğitim çalışanlarının haklarının savunulması, maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için Eğitim Gücü Sen olarak güçlü bir duruş sergilemeye devam ediyoruz. Son dönemde eğitim çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorluklar ve düşük maaşlar, toplumun her kesiminde olduğu gibi biz eğitim emekçilerini de derinden etkilemektedir. Üstelik bu sorun, ne yazık ki uzun süredir devam etmekte ve çözüm adına somut adımlar atılmamaktadır.

Yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'ın 'Öğretmen ve memura tek çözüm refah payı eklenmesidir' şeklindeki açıklamasına rağmen, bu önerinin pratikte bir karşılık bulmadığı açıkça ortadadır. Eğitim çalışanlarının maaşları, yaşam standartlarını iyileştirecek ve mesleki saygınlıklarını artıracak şekilde derhal gözden geçirilmelidir. Eğitim Gücü Sen olarak bizler, bu konunun takipçisi olacağız ve tüm eğitim emekçilerinin haklarını savunmaya kararlıyız.

"Eğitim çalışanlarının sosyal refahlarının artırılması için somut adımlar atılmalıdır"

Öğretmen maaşlarının derhal iyileştirilmesi, eğitim çalışanlarının sosyal refahlarının artırılması için somut adımlar atılmalıdır. Eğitim emekçilerinin haklarını savunmak adına güçlü bir eylem planı devreye sokulmalıdır. Eylemsizlik ve çözüm üretmeme durumunda, Eğitim Gücü Sen olarak tüm eğitim emekçilerini kapsayan bir dizi miting ve iş bırakma eylemi gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz. Ocak ayında başlayacak eylemlerle, Türkiye genelinde iki gün sürecek iş bırakma eylemi gerçekleştirecek, basın açıklamaları yapacağız. Bu eylemler, sadece maaş artışı talebini değil, aynı zamanda eğitim sisteminin daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandırılmasını da amaçlamaktadır.

"Bu mücadele tüm eğitim emekçilerinin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmasıdır"

Eğitim emekçileri, ülkemizin geleceğini inşa eden en değerli meslek gruplarından biridir. Ancak, bu değerli meslek grubu uzun süredir hak ettiği saygınlık ve maaşı alamamaktadır. Eğitim Gücü Sen olarak, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarının savunulması, maaşlarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için durmaksızın mücadele edeceğiz. Bizim için bu mücadele, sadece bir maaş zammı talebinden ibaret değil; eğitim sistemimizin güçlendirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm eğitim emekçilerinin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmasıdır."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Çalışanları İçin Eylem Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 18:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitim Çalışanları İçin Eylem Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.