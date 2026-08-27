Eğitim Çalışanlarına Hazırlık Ödeneği Teklifi - Son Dakika
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Eğitim Çalışanlarına Hazırlık Ödeneği Teklifi

Eğitim Çalışanlarına Hazırlık Ödeneği Teklifi
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YENİ Parti, eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında hazırlık ödeneği verilmesini önerdi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin gerekçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlere öğretim yılının başladığı ay içerisinde yılda bir kez hazırlık ödeneği verildiği belirtildi.

Teklifin gerekçesinde, Bakanlık bünyesinde 1 milyon 9 bin 671 öğretmenin görev yaptığı, genel idare, sağlık, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarında ise yaklaşık 90 bin çalışanın bulunduğu ifade edildi. Bu çalışanların özellikle yaz tatillerinde eğitim öğretime hazırlık amacıyla okullarda yoğun çaba harcadığı vurgulandı.

2026 İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖDENEK 8 BİN 599 LİRA

Kanun teklifinin gerekçesinde, 2026 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 8 bin 599 lira olarak öngörüldüğü belirtilerek, bu tutarın eğitim çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu kaydedildi.

Teklifle, eğitim öğretim çalışanlarının bir bütün olarak görülmesi ve tüm çalışanlara bir maaş tutarında hazırlık ödeneği verilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Teklife göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde değişiklik yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen görev yapan çalışanlara, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde bir maaş tutarında öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecek. Söz konusu ödenekten damga vergisi dışında vergi ve kesinti yapılmayacak.

Kaynak: ANKA

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