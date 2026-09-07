Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat: Önlük kılavuzuyla öğretmen aşağılandı

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim sürecinde uygulanacak "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu"na ilişkin, "Öğretmen hiçbir zaman bu kadar aşağılanmamıştı; hele de Bakan ve Bakanlık tarafından hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Çok ayıp ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin görev sırasında kullanacakları önlüklerin, eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu" hazırlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, kılavuzun farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklere ilişkin ortak bir tasarım çerçevesi oluşturmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"ÖĞRETMENLERİN KIYAFETLERİ ÜZERİNDEN GÜNDEM OLUŞTURULMASI ASIL SORUNLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYOR"

Özat, eğitim öğretim yılı başlarken okulların çözüm bekleyen çok sayıda sorunu bulunduğunu belirterek, öğretmenlerin kıyafetleri üzerinden gündem oluşturulmasının asıl sorunların üzerini örttüğünü ifade etti. Önlük tartışmaları nedeniyle öğretmenlere yönelik ağır ithamların ve yakışıksız ifadelerin gündeme geldiğine dikkati çeken Özat, tartışmanın öğretmenlerin nasıl giyindiği üzerinden yürütülmesine karşı çıktı. Özat, "Hangi önlük bacak dekoltesini, göğüs dekoltesini kapatabilir? Konu bu değil. Konu, Milli Eğitim'de biriken yüzlerce sorundur" diyen Özat, Bakanlık'ın önceliğinin öğretmenlerin kıyafetleri değil, eğitim sisteminin çözüm bekleyen sorunları olması gerektiğini vurguladı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların durumuna ilişkin sorular yönelten Özat, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında öğretmenlerden çok sayıda yeni uygulama beklendiğini ancak bu uygulamalar için ihtiyaç duyulan materyallerin yeterince sağlanmadığını ifade etti.

"KALAN 50 BİN OKUL NE OLACAK?"

Bakanlığın 30 bin güvenlik görevlisi ve 30 bin temizlik personeline ilişkin açıklamalarına da değinen Özat, yaklaşık 80 bin eğitim kurumu bulunduğuna işaret ederek, "Kalan 50 bin okul ne olacak?" diye sordu. Özat, ayrıca engelli öğretmenlere yönelik materyal ve kitap çalışmalarının durumunun açıklanmasını isterken, okulların temizlik ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan bütçenin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

ATAMALARA DEĞİNDİ

Öğretmenlerin ekonomik koşullar nedeniyle emeklilik kararlarını ertelemek zorunda kaldığını ifade eden Özat, bunun yeni öğretmen atamalarından il içi ve il dışı yer değiştirmelere kadar birçok alanda sorunların büyümesine neden olduğunu söyledi.

Okulların yeni eğitim öğretim yılına gerçekten hazır olup olmadığının tartışılması gerektiğini belirten Özat, Bakanlık'ın enerjisini önlük tartışmasına değil; öğretmen atamalarına, tayin sorunlarına, okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarına, materyal eksikliklerine ve eğitim çalışanlarının çalışma koşullarına yöneltmesi gerektiğini vurguladı.

"BAKANLIK'TA BAŞKA BİRİMDE ÇALIŞAN PERSONELE DE UYGULANACAK MI?"

Önlük tartışmasının öğretmenleri toplum nezdinde yanlış bir konuma sürüklediğinin altını çizen Özat, öğretmenlerin kıyafetleri üzerinden ahlaki bir tartışmanın tarafı haline getirilmesine tepki gösterdi. Bakanlık merkez teşkilatı ve il milli eğitim müdürlüklerindeki kıyafet uygulamalarını da gündeme getiren Özat öğretmenlere getirilen yaklaşımın Bakanlık'ın diğer birimlerinde çalışan personele de uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

Özat "Öğretmen hiçbir zaman bu kadar aşağılanmamıştı; hele de Bakan ve Bakanlık tarafından hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Çok ayıp ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.