Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, 39 gözaltının ardından MESEM'in sonlanmasını istedi - Son Dakika
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Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, 39 gözaltının ardından MESEM'in sonlanmasını istedi

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Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, 39 gözaltının ardından MESEM\'in sonlanmasını istedi
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Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Mersin'de MESEM operasyonunda gözaltı sayısının 39'a yükseldiğini, dosyaya göre kamu zararının 36 milyon lirayı aştığını belirtti. Özbay, ucuz ve güvencesiz çocuk emeğine dayalı MESEM modelinin derhal sonlandırılmasını istedi.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MESEM'lere yönelik "nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçları kapsamında düzenlenen operasyona ilişkin, "MESEM, hem çocuklarımızın canını alan hem de kamu kaynaklarının hortumlandığı bir sistemdir. Sorun birkaç yöneticinin gözaltına alınmasıyla veya denetimlerin sıklaştırılmasıyla çözülemez. Ucuz ve güvencesiz çocuk emeği üzerine kurulu MESEM modeline derhal son verilmelidir" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MESEM'lere yönelik "nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçları kapsamında düzenlenen ve gözaltı sayısının 39'a yükseldiği operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özbay, dosyaya göre kamu zararının 36 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, "Bu tablo bizim için bir sürpriz değildir. Eğitim-İş olarak defalarca dile getirdiğimiz gibi MESEM çocuk işçiliğidir, eğitim hakkının gaspıdır, kamu kaynaklarının sermayeye aktarılmasıdır; çocukların yaralandığı, yaralı halde çalıştırıldığı, ölüme sürüklendiği bir düzendir. MESEM cinayettir" değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı sistemde hem çocuklar ölüyor hem de milyonlarca liralık kamu zararı oluşuyor, ama Milli Eğitim Bakanlığı ikisini de görmüyor" ifadelerini kullanan Özbay, "Kamu kaynaklarının sermayeye aktarıldığı bu düzen, iktidarın atadığı yöneticilerin çocuklar üzerinden haksız kazanç sağladığı bir alana dönüşmektedir. Bu olayların sorumluluğu, bireysel bir yolsuzluktan öte, MESEM'i yıllardır bir başarı hikayesi gibi pazarlayan Milli Eğitim Bakanlığına ve siyasi iktidara aittir" eleştirisinde bulundu.

"MESEM,  ANAYASA'NIN İKİ HÜKMÜNÜN DE MEB VE SİYASİ İKTİDAR ELİYLE ÇİĞNENDİĞİ MODELDİR"

Anayasa'nın 41. maddesinin devlete çocukları her türlü istismara karşı koruma, 50. maddesinin ise kimsenin yaşına ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılmamasını güvence altına aldığını hatırlatan Özbay, "MESEM, bu iki hükmün de MEB ve siyasi iktidar eliyle çiğnendiği bir modeldir" dedi.

Özbay, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2025 yılında işverenlere 126 milyar lira aktarıldığını, MESEM kapsamında çalıştırılan çocukların ücretlerinin de bu fondan karşılandığını belirterek, "Bu düzenin asıl sorumlusu, işçinin güvencesini patronun karına dönüştürerek ucuz ve güvencesiz çocuk işçiliğini finanse eden Milli Eğitim Bakanlığıdır. MESEM, hem çocuklarımızın canını alan hem de kamu kaynaklarının hortumlandığı bir sistemdir. Sorun birkaç yöneticinin gözaltına alınmasıyla veya denetimlerin sıklaştırılmasıyla çözülemez. Ucuz ve güvencesiz çocuk emeği üzerine kurulu MESEM modeline derhal son verilmelidir" ifadesinu kullandı.

Kaynak: ANKA
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