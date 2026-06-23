Eğitim İşbirliği Görüşmeleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin'in Büyükelçi Verşinin'i kabulünde, Türkiye ile Rusya arasında eğitim alanındaki işbirliği ele alındı.

İki ülke arasında müzakereleri devam eden "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması"nın imzalanmasının, Türkiye-Rusya arasındaki eğitim ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulanan görüşmede, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mısır ile eğitim alanında işbirliği

Tekin'in, Büyükelçi Badawi'yi kabulünde de Türkiye ile Mısır arasında eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve eğitim kurumları arasındaki doğrudan temasların güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bu kapsamda atılabilecek adımların, iki ülke arasında eğitim alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edilen görüşmede, köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının eğitim alanındaki işbirliğine de olumlu yansıdığı vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirasını yansıtan eğitim içeriklerinin güçlendirilmesinin önemine değinildi.

Bakan Tekin, Türkiye ile Mısır arasında eğitim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Büyükelçi Badawi de iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların eğitim alanındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine sağladığı katkıdan duydukları memnuniyeti ifade etti.