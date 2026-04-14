Eğitim-Sen, Şanlıurfa'daki saldırı için iş bırakacak
Eğitim-Sen, Şanlıurfa'daki saldırı için iş bırakacak

Eğitim-Sen, Şanlıurfa'daki saldırı için iş bırakacak
14.04.2026 16:43
Hürriyetçi Eğitim-Sen, Şanlıurfa'daki okul saldırısının ardından 15-16 Nisan'da iş bırakacak.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim-SEN, Şanlıurfa'da bir lisedeki silahlı saldırı sonrasında üyelerinin 15-16 Nisan tarihlerinde iş bırakacağını duyurdu.

Hürriyetçi Eğitim-Sen, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 19 yaşındaki eski öğrenci Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İş bırakma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hürriyetçi Eğitim Sen olarak 15-16 Nisan tarihlerinde tüm illerde 2 gün iş bırakıyoruz. Siverek'te öğretmenleri ve öğrencilerimizi hedef alan, çok sayıda yaralının olduğu okul saldırısı; okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur. Okullarımızın güvenliğini sağlayacak tüm önlemlerin alınması, somut adımların atılması için tüm eğitim çalışanlarını; bu ülkenin gördüğü en büyük öğretmen eylemi için birleşmeye, tüm sendikaları ise iş bırakma kararı almaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

