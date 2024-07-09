Eğitim-Sen Üyeleri MEB Önünde Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitim-Sen Üyeleri MEB Önünde Oturma Eylemi Yaptı

Geniş Video İzle

Eğitim-Sen üyeleri, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne tepki göstermek için MEB önünde oturma eylemi başlattı. Genel Başkan Kemal Irmak, gözaltında olan üyelerin olduğunu belirterek, antidemokratik bir kanuna karşı olduklarını ve barikatın kaldırılmaması durumunda örgütün tamamını buraya çağıracaklarını söyledi. Ayrıca, çocukları tarikat yuvalarına mahkum etmek isteyenlerin hesap vereceğini vurguladı.

09.07.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Eğitim-Sen'in 3 üyesinin gözaltında olduğunu açıkladı ve "Buradayız, ayrılmıyoruz" dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Genel Kurul'da görüşülmeye başlanan Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne tepki göstermek için Milli Eğitim Bakanlığı önünden Meclis'e yürümek istedi. Yürüyüşleri polislerce engellenen öğretmenler, MEB önünde oturma eylemine başladı.

Burada açıklama yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, şunları söyledi:

"Gözaltında arkadaşlarımız var' dedik. 'Yok' dediler. Bize 'şu kapı olmaz, bu kapı olur' dediler 'tamam' dedik. Sonra yine başka bir şey dediler. Arkadaşlarımızın gözaltında olduğunu burada bizden gizlediler, sonra genel merkezi arayarak 'arkadaşlarınız gözaltında' diyorlar. Son derece samimiyetsiz bir durum. Buradayız, ayrılmıyoruz.

Antidemokratik bir kanun. O yüzden itiraz ediyoruz. Önümüzde de antidemokratik bir şekilde bize uygulanan bir barikat var. Bu barikat bize değil, aslında bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, eğitim emekçilerine ve çocuklarına kurulmuş bir barikat. Bunun farkında değiller.'

"Suçluları biliyoruz, hesap verecekler"

Sadece oradaki ağababalar korunuyor burada.  Ama ülkenin geleceği olan çocuklarımız tehdit altında. Geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar. Orta çağ karanlığına bizi sürüklemek istiyorlar. Suçluları biliyoruz, hesap verecekler. Şunu bilmenizi istiyoruz arkadaşlar; saat 17.00'ye kadar bu barikat açılmazsa bütün örgütümüzü buraya çağırıyoruz yarın. Yarın bütün örgütümüz buraya gelecek, bize karşı kurulan bu barikatı da Meclis'te bizim için antidemokratik bir şekilde oluşturulmaya çalışılan o yasayı da yarın, kitlemiz buraya gelecek ve onlarla birlikte o yasayı da bu barikatı da aşacağız.

"Patronlar ve tarikatlarla eğitim düzeni oluşturuyorlar"

Çocuklarımızı tarikat yuvalarına mahkum etmek istiyorlar. Buna itiraz edeceğimiz için bu barikatı kuruyorlar. Suçlular hesabını verecekler. 90 bin eğitim emekçisi asgari ücret altında çalışıyor. Kölelik düzeninde öğretmen çalıştırmak istiyorlar. Oluşturdukları sınav odaklı eğitim sistemiyle yüz binlerce milyonlarca çocuğun eğitim hayatını karartıyorlar. Geniş yoksulluk oluşturdukları için hesap verecekler. Eğitim emekçilerinin hiçbir sorununu çözmüyor meslek kanunu. Bunu duymak istemiyorlar. Öğretmenleri sefalet ücrete mahkum ediyorlar. Eğitimin niteliğini boşalttılar. Patronlar ve tarikatlarla eğitim düzeni oluşturuyorlar."

Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, barikat açılıp Meclis önünde açıklama yapıncaya kadar MEB önündeki oturma eylemlerini sürdüreceklerini  bildirdiler.

Kaynak: ANKA

Mahkum, Gözaltı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Sen Üyeleri MEB Önünde Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 17:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitim-Sen Üyeleri MEB Önünde Oturma Eylemi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement