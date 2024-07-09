Eğitim Sen Üyeleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim Sen Üyeleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne Tepki Gösterdi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyeleri, TBMM'de görüşülen 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne tepki göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Sendika üyeleri, 'TBMM'ye Çağrımızdır: Haklarımızı ve Taleplerimizi İçermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Reddet' yazılı pankart açarak protesto gerçekleştirdi. Polis, basın açıklaması yapmak üzere Meclis'e yürümek isteyen gruba izin vermedi ve açıklamanın Bakanlık önünde yapılmasını istedi. Protestocular, gösteri yürüyüşünün anayasal hak olduğunu savunarak polis barikatlarını zorladı. Eğitim Sen üyeleri, barikat kaldırılana kadar Milli Eğitim Bakanlığı önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

09.07.2024 18:43
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyeleri, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi"ne tepki gösterdi.

Eğitim Sen üyeleri, TBMM'de görüşülen teklifi protesto için Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanıp, "TBMM'ye Çağrımızdır: Haklarımızı ve Taleplerimizi İçermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Reddet" yazılı pankart açtı.

Basın açıklaması yapmak üzere Meclis'e yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi. Güvenlik güçleri, açıklamanın Bakanlık önünde kendilerine ayrılan bölümde yapılmasını istedi.

Gösteri yürüyüşünün anayasal hak olduğunu dile getiren protestocular, yürüyüşte ısrar edip polis barikatlarını zorladı.

Polisin dağılmaları yönünde uyardığı Eğitim Sen üyeleri, barikat kaldırılana kadar Milli Eğitim Bakanlığı önünden ayrılmayacaklarını ifade etti.

Eğitim Sen üyelerinin Bakanlık önündeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitim Sen Üyeleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne Tepki Gösterdi - Son Dakika

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