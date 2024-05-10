Eğitim Sendikaları, Öğrenci Saldırısını Protesto Etti

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da eğitim sendikaları, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini protesto etmek için eylem yaptı.

Edirne'de, Türk Eğitim-Sen Edirne Şubesi üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Şube Başkanı Mustafa Kaplan, burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eğitimcilere özel şiddet politikası geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim-Sen Edirne Şubesi üyeleri de protesto amacıyla Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi. Şube Başkanı Ahmet Acet, yaptığı konuşmada, can güvenliği olmayan bir eğitim sistemi istemediklerini, eğitimcilere şiddete karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Protestoya destek veren CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da yıllardır eğitimde şiddete karşı önlemlerin alınması gerektiğini söylediklerini ifade etti.

CHP olarak eğitimde şiddet yasası istediklerini belirten Yazgan, "Ağırlaştırılmış cezaların gelmesi için bunun takipçisi olacağız." dedi.

Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu anlatan Yazgan, öğretmenlerin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelen sendikalar "Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Sendika üyeleri "Susma haykır, şiddete hayır", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Öğretmeni şiddete teslim etmeyeceğiz" şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Murat Baltalı, saldırıda hayatını kaybeden Oktugan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini ifade eden Baltalı, şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

Şiddet olaylarına dikkati çekmek için toplandıklarını ifade eden Baltalı, "Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır." dedi.

Basın açıklamasına Türk Eğitim-Sen, Memur-Sen, Teç-Sen, Eğitim İş ve Eğitim Sen üyeleri destek verdi.

Tekirdağ'da da bazı sendikaların üyelerince Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda basın açıklama yapıldı.