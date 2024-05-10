Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

Samsun, Tokat, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Sendikalar, eğitimde şiddeti protesto etti ve faillerin cezalandırılması için yasal düzenleme talep etti.

10.05.2024 15:12
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Samsun, Tokat, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Samsun'da Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-İş Sendikası üyeleri Öğretmenevi önünde toplandı.

Öğretmenevinden Samsun Valiliği'ne kadar yürüyüş yapan sendika üyeleri, görevi başında öldürülen öğretmenlerin temsili tabutunu taşıdı. Bazı öğretmenler ise kanı temsilen kırmızı boyalı önlük giydi.

Valilik önünde basın açıklamasını yapan Hürriyetçi Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Gökmen Yayla, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Şiddetin ve cinayetin faillerinin tek olmadığına işaret eden Yayla, "Öğretmenler toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı, tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.

Tokat

Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sendikası'na üye öğretmenler, İl Milli Müdürlüğü önünde toplandı.

Gruplar adına yapılan basın açıklamalarının ardından olaya tepki gösterildi.

Eğitim-Bir-Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Kastamonu

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü önü ile Cumhuriyet Meydanı'nda farklı saatlerde bir araya gelen ???????Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sendikası üyeleri, eğitimde şiddeti protesto etti.

Sendika üyeleri adına konuşma yapan şube başkanları, bir öğrenci tarafından okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini kınadı.

Sinop

Sinop'ta eski otogar mevkisinde bir araya gelen Eğitim-Sen Sinop Şubesi üyesi öğretmenler, taşıdıkları eğitimdeki şiddet olaylarını kınayan dövizlerle Sakarya Caddesi'nden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Burada Eyüpsultan'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden lise müdürü İbrahim Oktugan için saygı duruşunda bulunan öğretmenler, yaptıkları basın açıklamasıyla saldırıyı kınayarak, gerekli tedbirlerin alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Amasya

Amasya'da Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelerek, olayı protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Camcı, olaya tepki göstermek için bugün iş bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Çorum

Çorum'da Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Bir-Sen sendikalarının üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi nedeniyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek, burada basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim-Sen üyeleri ise Kadeş Barış Meydanı'nda basın açıklaması yaparak, bir eğitimcinin öldürülmesine tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri de Hürriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi.

Çankırı

Çankırı'da sendikalar, Eyüpsultan'da Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Karatekin Parkı'nda farklı zamanlarda bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sendikası üyeleri, eğitimde şiddeti protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen adına şube başkan yardımcısı Tuğrul Değirmenci, Türk Eğitim-Sen adına şube başkanı Yüksel Yandım ve Eğitim-İş Sendikası adına şube başkanı Murat Şamasas, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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