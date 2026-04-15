Eğitim Sendikaları Şiddeti Protesto Etti

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi üyeleri, dün Siverek ilçesinde yaşanan saldırıya tepki için İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Slogan atan grup, "Eğitimde şiddete hayır" yazılı pankart taşıdı.

Sendikanın Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, yaptığı basın açıklamasında, "Dünkü saldırıda yaralanan 16 canımıza Allah'tan şifalar diliyor, menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyor, eğitimde şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.

Mersin

Mersin'de de Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Özgür Çocuk Parkı'nda "Şiddete dur de" ve "Eğitimde şiddete hayır" yazılı dövizler taşıdı, slogan attı.

Grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No'lu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, "Eğitimcilere yönelik saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, can güvenliğini çalışma hayatında başat sorun haline getirmektedir." dedi.

Hatay

Hatay'da da Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Memur-Sen Şubesi önünde yaptıkları eylemde saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İsmail Bayrakdar, "Eğitimcilerimize yönelik her saldırı, geleceğimizi karartmakta, eğitim ortamını zehirlemekte ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Osmaniye

Türk Eğitim-Sen Osmaniye Şubesi üyeleri de PTT Cebelibereket Şubesi önündeki basın açıklamasına katıldı.

Sendikanın Şube Başkanı İsmail Kılınç, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırının herkesi derinden sarstığını belirterek, "Şiddet olayları, eğitim camiamızın geleceğe dair endişelerini artırmakta ve acil önlemler alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.