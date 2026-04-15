Eğitim Sendikaları Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Sendikaları Şiddeti Protesto Etti

Eğitim Sendikaları Şiddeti Protesto Etti
15.04.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de eğitim sendikaları, Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyı kınadı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi üyeleri, dün Siverek ilçesinde yaşanan saldırıya tepki için İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Slogan atan grup, "Eğitimde şiddete hayır" yazılı pankart taşıdı.

Sendikanın Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, yaptığı basın açıklamasında, "Dünkü saldırıda yaralanan 16 canımıza Allah'tan şifalar diliyor, menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyor, eğitimde şiddetin takipçisi olmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.

Mersin

Mersin'de de Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Özgür Çocuk Parkı'nda "Şiddete dur de" ve "Eğitimde şiddete hayır" yazılı dövizler taşıdı, slogan attı.

Grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 No'lu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, "Eğitimcilere yönelik saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, can güvenliğini çalışma hayatında başat sorun haline getirmektedir." dedi.

Hatay

Hatay'da da Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Memur-Sen Şubesi önünde yaptıkları eylemde saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İsmail Bayrakdar, "Eğitimcilerimize yönelik her saldırı, geleceğimizi karartmakta, eğitim ortamını zehirlemekte ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Osmaniye

Türk Eğitim-Sen Osmaniye Şubesi üyeleri de PTT Cebelibereket Şubesi önündeki basın açıklamasına katıldı.

Sendikanın Şube Başkanı İsmail Kılınç, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırının herkesi derinden sarstığını belirterek, "Şiddet olayları, eğitim camiamızın geleceğe dair endişelerini artırmakta ve acil önlemler alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Osmaniye, Güvenlik, Güncel, Mersin, Hatay, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Sendikaları Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 15:10:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Eğitim Sendikaları Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.