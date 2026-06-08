Eğitim Yatırımları ve Toplumla İş Birliği - Son Dakika
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Eğitim Yatırımları ve Toplumla İş Birliği

Eğitim Yatırımları ve Toplumla İş Birliği
08.06.2026 18:10
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Ayşen Gürcan, Eskişehir'de eğitim ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi, işbirliği vurguladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de eğitim, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürcan'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokulu'nun açılış törenine katılan Gürcan, özel gereksinimli çocukların eğitim imkanlarını güçlendirecek önemli bir eğitim yatırımın Eskişehir'e kazandırıldığını ifade etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevine seçilen Adnan Karamanlı ve yönetim kuruluna "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Gürcan, ziyarette esnaf ve sanatkarların şehrin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemini vurguladı.

Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Yüksel Alem ve Sakintepe Mahalle Muhtarı Osman Alem'in babaları Hacı Mehmet Emin Alem'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunan Gürcan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Eskişehir Sağlık-Sen 7.Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Hüseyin Köksal ve yönetim kurulu üyeleri ile Eskişehir Gelişim ve Karma Kooperatifi (ESCO) Başkanı Murat Özcan ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti İl Başkanlığı'nda kabul edildi.

Görüşmelerde, Eskişehir'in sosyal, ekonomik ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayşen Gürcan ayrıca Eskişehir Kadın Girişim ve Destekleme Derneği (KADINES) Başkanı Ayşe Demirdöver ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek kadın girişimciliği ve sivil toplum çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Eğitime, sivil topluma, üretime ve vatandaşlarla gönül bağını güçlendiren çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Gürcan, Eskişehir'in gelişimi için tüm kesimlerle iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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