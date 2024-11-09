Eğitimciler Mülakatı Protesto Etti - Son Dakika
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Eğitimciler Mülakatı Protesto Etti

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Beyazıt Meydanı'nda buluşan eğitimciler, mülakat sistemine karşı adalet talep etti.

09.11.2024 18:48
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(İSTANBUL)- Mülakat sistemine karşı Beyazıt Meydanı'nda buluşan eğitimciler 'adil, şeffaf ve torpilsiz bir atama süreci ve güvenceli, kadrolu istihdam hakkı' taleplerini dile getirdi. Eylemde konuşan CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP iktidarının seçim döneminde verdiği sözü tutmasını istedi. Adagüzel, "Mülakat zulümdür, emek ve alınteri gasbıdır" dedi.

İktidarın mülakat uygulaması Beyazıt Meydanı'nda protesto edildi. Eğitimciler, sendikalar, öğretmen adaylarının katıldığı eylemde "Mülakat şehrini söyle sana puanını söyleyeyim", "Sözünüzü tutun, mülakatı kaldırın" parkartları açıldı, "Mülakat gibi mülakat dediler öğretmen kıyımı yaptılar", "Mülakat puanları 'Tekin' değil", "Mülakatlarda adalet yok, hakkımızı ver", "KPSS puanına göre atama istiyoruz", "Eşit puan eşit hak", "Mülakat adaletsizliğine son" dövizleri taşındı.

"Mülakat bir zulümdür"

"Algı değil hakikat, adaletsiz mülakat" sloganların atıldığı eylemde konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Seçimlerde sandık seçmen ile siyaset arasında bir sözleşmedir. Verilen sözlerin tutulmaması ise siyasi ahlaksızlıktır. Söz verdiysen bu sözü tutacaksın. Mülakat bir zulümdür. En az 20 yıllık emeğin, alın terinin gasp edilmesidir. Yine 20-25 yıllık anne baba emeğinin gasp edilmesidir" dedi.

571 yıllık bir eğitim yuvasının önünden seslendiklerini anımsatan Adıgüzel, iktidarın yanlış politikaları yüzünden 1 milyon atanmayı bekleyen öğretmen bulunduğunu belirterek "Yine bir gecede bir milyon öğretmen diplomasını yırtan uygulamalar var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Beyazıt Meydanı, Son Dakika

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