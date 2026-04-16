Eğitimciler Saldırıları Protesto Etti - Son Dakika
Eğitimciler Saldırıları Protesto Etti

16.04.2026 16:46
Diyarbakır'da sendika üyeleri, okullara yapılan silahlı saldırıları kınadı ve güvenlik çağrısı yaptı.

Diyarbakır'da, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırıları protesto etti.

Ellerindeki pankart ve dövizlerle merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti'nde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Türk Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Bürhan, okulların bilim ve irfan yuvası olması gerektiğini söyledi.

Okullarda meydana gelen silahlı saldırıları kınadıklarını belirten Bürhan, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bürhan, "Bir yanda öğrencisi tarafından hedef alınan öğretmenler, diğer yanda öğrencisi yaşasın diye kendi canından vazgeçen Ayla öğretmenler. Ayla Kara'nın hatırası, okullarımızı daha güvenli ve sevgi dolu alanlar yapma mücadelemizde en büyük motivasyonumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de okullarda giriş çıkışların sıkı denetim altına alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimciler Saldırıları Protesto Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Eğitimciler Saldırıları Protesto Etti - Son Dakika
